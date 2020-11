Hoje (17), Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste autuaram o proprietário de um sítio, por exploração de madeira sem autorização do órgão ambiental. Depois de denúncia do crime ambiental, na propriedade do infrator, localizada no município de Camapuã, a 22 km da cidade, a PMA foi ao local e encontrou três árvores derrubadas da espécie Aroeira.

A madeira das árvores exploradas foi transformada em postes e estacas para cerca e perfez 3 m³, que foram apreendidos. O denunciado, residente em Camapuã, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 900,00. Ele também responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um de detenção.