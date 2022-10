A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), através do Departamento de proteção social básica e especial de média complexidade, realizaram nesta quinta-feira (6) uma ação alusiva ao Dia de Enfrentamento ao Abuso e Exploração de crianças e adolescentes.

As ações para o combate deste tipo de abuso são realizadas ao longo de todo o ano, mas se intensificam durante o mês de outubro. Durante a primeira semana do mês já foram realizadas a fixação de cartazes em pontos estratégicos da cidade, além da entrega de folder, aproximadamente 300 pessoas receberam as informações de identificação do crime e como realizar a proteção da vítima.

De acordo com a coordenadora do CREAS, Silvania Seifert, o objetivo das ações é sensibilizar as pessoas a denunciar situação de exploração e abuso de crianças e adolescentes. As ações continuam acontecendo ao longo de todo o mês e a rede de apoio está sempre de portas abertas para atender àqueles que precisam de apoio.