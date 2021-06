Sob aplausos e escolta da Polícia Militar Jamil Name é sepultado nesta tarde de quarta-feira (30) no jazido da família no cemitério Santo Antônio. Cerca de 150 pessoas compareçam ao local como familiares, amigos e políticos. Ao som de Mecedita tocada no violino o caixão desceu ao túmulo. O velório teve rezas e aplausos. Jamil Name morreu no último dia 27, aos 82 anos, em decorrência de complicações da covid-19, depois de ter passado 637 dias preso.