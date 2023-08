Sob fiscalização da Agems, obras avançam trazendo segurança e modernidade em rodovias concedidas

As estradas da região nordeste do Estado estão passando por intensa movimentação de engenheiros, maquinários e equipamentos nas intervenções de recuperação, construção e conservação das rodovias concedidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Todo o trabalho, tanto na MS-306, quanto nas das rodovias MS-112, BR-158, BR-436 é acompanhado de perto pela Agems (Agência Estadual de Regulação), para verificar os avanços, constatar se existem não conformidades, e garantir os resultados que se esperam desses grandes projetos de desenvolvimento.

A primeira, com 219 quilômetros, completou em abril três anos sob a concessão da Way 306. As outras três fazem parte de um complexo viário de 412 quilômetros que teve o contrato de concessão com a Way 112 assinado em março de 2023, e que promete transformar a qualidade do tráfego em uma região onde os investimentos não param de crescer.

“A regulação tem sido essencial no Programa de Exploração de Rodovias, garantindo o cumprimento de todas as metas anuais, adequando necessidades que vão sendo percebidas e modernizando o sistema viário, o que beneficia os municípios e todos os usuários”, destaca o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

Caminhos do desenvolvimento

A Agems utiliza ferramentas que garantem todas as informações necessárias à qualidade da fiscalização. Belas imagens captadas pelo drone ajudam na visão geral das ações em andamento e na captura de dados sobre cada ponto das ações em andamento.

Em Aparecida do Taboado, o movimentado Posto Fiscal Itamarati tem a reforma incluída nas intervenções que serão feitas ao longo da BR-436, modernizando esse ponto de passagem que abre caminho para a produção sul-mato-grossense cruzar o Rio Paraná em direção ao litoral brasileiro.

Transformações visíveis

“Quem passa pela BR-158 nas proximidades da divisa com o estado de São Paulo já se depara com uma situação bem diferente do que era até bem pouco tempo atrás”, conta o coordenador da Câmara Técnica de Rodovias, Edson Delgado. A região, de forte tráfego de carga para escoamento de produção, está sob intensa intervenção no pavimento, sinalização horizontal, vertical, limpeza de faixa de domínio.

Grandes trechos já foram recuperados entre as cidades de Paranaíba, no sentido a Aparecida do Taboado, e entre Cassilândia no sentido Paranaíba.

“Nesses trechos, a recuperação do pavimento está sendo realizado com a retirada total do revestimento existente do CPA [Camada Porosa de Atrito], e está sendo aplicado o revestimento com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente. Isso facilita as condições para manutenção e, claro, melhores a médio e longo prazo para quem utiliza a rodovia”, explica o engenheiro da Caterf, Vinicius Echeverria.

Na sequência do revestimento é aplicada pintura de sinalização horizontal nas faixas central e laterais do pavimento, além da substituição das placas de sinalização vertical por placas de altas refletância.

Diversidade de obras e ações

Na MS 112, já foi feita ação emergencial de limpeza de faixas de domínios, operações tapa buracos e substituição de placas de sinalização, melhorando as condições de trafegabilidade, ampliação de visão e segurança. A Way 112 está finalizando os estudos de identificação dos trechos que exigirão uma intervenção mais profunda, para recuperação completa, nas condições determinadas no contrato de concessão

Há ainda, uma intensa movimentação de máquinas, pessoal e equipamentos de terraplenagem e execução de fundações para construção dos postos de atendimento aos usuários e das praças de pedágio.

“É muito gratificante ver como esses projetos estão avançando, e a Agems tem a grande responsabilidade de fazer com que atinjam o objetivo”, finaliza o diretor de Rodovias, Matias Gonsales.

Gizele de Oliveira, Agems

Fotos: Divulgação/Agems