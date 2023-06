Sob influência do El Niño, inverno começa hoje no Brasil; veja como fica o tempo em MS

A estação mais fria do ano começa nesta quarta-feira (21) e vai até 23 de setembro. Em 2023, esse período será afetado pelo fenômeno El Niño Oscilação Sul. Quando ele está em atuação, o calor é reforçado no verão e o inverno é menos rigoroso. Isso ocorre porque dificulta o avanço de frentes frias no País, fazendo com que as quedas de temperatura sejam mais sutis e breves.

O El Niño é considerado um fenômeno de aquecimento das águas superficiais do Pacífico e possui uma condição menos previsível para o Estado. Porém, a tendência geral é de aumento das chuvas e padrões de temperaturas mais elevados, principalmente no inverno. Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima.

Como característica, o inverno tem a queda das temperaturas que favorece a formação de geadas e neblina, noites mais longas e dias mais curtos. Em Mato Grosso do Sul é a estação que apresenta os menores índices pluviométricos do ano, ou seja, é o período conhecido como estiagem.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas devem ficar dentro ou um pouco acima da média histórica para o período de Julho-Agosto-Setembro. Em relação a previsão climática da temperatura do ar para o mesmo trimestre, o modelo indica que, em Mato Grosso do Sul, as temperaturas tendem a ficar acima da média histórica, mas ainda assim terão dias frios no Estado.