Sob pressão, Cassems alega ter sofrido ataque hacker e sistema da instituição fica inacessível; veja nota

Os sistemas da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) saíram do ar na madrugada desta terça-feira, 13, por causa de um ataque hacker, relatou a instituição em nota pelas redes sociais.

Segundo o comunicado, após o ataque de “grandes proporções”, a rede de computadores da instituição ficou inacessível. Com sistema fora do ar, a Cassems trabalha em regime de contingência e com anotações manuais, que serão digitalizadas quando o acesso for retomado.

Veja o comunicado:

Na madrugada desta quarta-feira, a rede de computadores da Cassems sofreu um ataque de grandes proporções. Por toda a noite, a equipe de Tecnologia da Informação trabalhou continuamente para solucionar o problema. As medidas legais cabíveis estão sendo tomadas junto as autoridades, para que os responsáveis sejam identificados.

Até o presente momento, a rede de computadores da Cassems está inacessível. Contamos com a compreensão de nossos beneficiários!

Governo de MS sanciona repasse de R$ 60 milhões à Cassems

O governador Eduardo Riedel (PSDB) sancionou nesta quarta-feira (13) o projeto de lei nº 6.106, que autoriza o repasse de R$ 60 milhões para a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul.

Conforme O Contribuinte antecipou, o repasse será feito em duas parcelas, em 2023 e 2024, mas os valores, dia e mês do repasse não constam no diário oficial eletrônico.

O projeto estava sendo tramitado na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e foi aprovado na Casa de Leis com 18 votos favoráveis e 5 contrários. Com o repasse, a Cassems prometeu reduzir o valor de reajuste em R$ 10 reais para servidores do Estado e dependentes.

Pedido de CPI

A administração da Cassems é alvo de pedido de CPI na alms (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), devido ao aumento no valor da contribuição dos servidores públicos e falta de transparência da instituição.

Os deputados João Henrique Catan (PL), Neno Razuk (PL) e Rafael Tavares (PRTB), alegam que a instituição não atendeu nenhum requerimento apresentado por eles até o momento.

O Presidente da Caixa de Assistência, Ricardo Ayache (PSB), foi reeleito em abril com o discurso de que as contas da instituição operavam no azul, meses depois, alegou déficit de milhões por conta pandemia.