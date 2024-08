Sobotoms é vice-campeã brasileira de clubes de futebol de mesa

O clube Sobotoms, de Campo Grande, conquistou no último domingo (04/08) o título de vice-campeão brasileiro de clubes de futebol de mesa, no Distrito Federal. O representante sul-mato-grossense subiu ao pódio na Série Bronze, a terceira divisão nacional.

O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM) e foi disputado na sede da Associação Portuguesa de Brasília, em Taguatinga, com a participação dos 26 clubes mais competitivos do país na regra Dadinho.

Na fase classificatória, disputada no sábado (03/08), a Sobotoms somou seis vitórias, três empates e duas derrotas. O retrospecto garantiu uma vaga na Série Bronze.

Já no domingo, jogando a Série Bronze, a Sobotoms venceu cinco partidas e perdeu apenas uma, para a AABB-DF, clube que terminou com o título da terceira divisão. A Série Ouro foi vencida pelo River A (RJ), enquanto que a Série Prata ficou com o Flamengo B (RJ). A Série Extra foi conquistada pelo Ascade (DF).

Na avaliação do capitão da equipe, Roberto Giolo, o desempenho foi altamente positivo.

“O resultado mostra que o nível técnico dos nossos atletas está bem forte, pois enfrentamos de igual para igual vários clubes tradicionais do futebol de mesa. Ter conquistado um troféu logo na primeira participação em torneios nacionais de clubes, ainda mais com a quantidade de vitórias que somamos, nos dá confiança para sonhar mais alto em 2025”, afirmou.

A Sobotoms contou com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) e da Associação dos Empregados da Embrapa Gado de Corte.