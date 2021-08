O corpo do idoso Justino Morale, 65 anos, foi encontrado enterrado no quintal de casa em Sidrolândia. Ele estava desaparecido há meses, segundo familiares. A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima informando que a sobrinha do idoso, uma mulher de 48 anos, seria a responsável pelo assassinato.

Diante dos fatos, os militares foram até o local. O idoso morava com o irmão e a família do ex-namorado da sobrinha. A sobrinha havia se mudado do local há pouco tempo. Questionada, ela confessou que teria matado seu tio há quase um ano e teria enterrado no fundo da casa de seu ex-namorado, que com encontrou o corpo de Justino Morale enterrado no quintal.

A autora contou que matou o tio após ele discutir com o pai dela. Ela contou que esfaqueou o idoso várias vezes na cabeça. Ela ainda disse que o ex-namorado ajudou no crime. Diante dos fatos, a autora e o comparsa foram presos em flagrante e responderam por homicídio e ocultação de cadáver.