Soja inicia semana com estabilidade em Chicago nesta 2ª feira e à espera do novo reporte do USDA

Na manhã desta segunda-feira (10), por volta de 7h50 (horário de Brasília), os futuros da oleaginosa subiam de 0,50 a 1,50 ponto nos principais vencimentos, levando o maio a US$ 14,94 e o julho a US$ 14,63 por bushel. Milho e trigo também tinham oscilações tímidas, enquanto sobe o óleo e cai o farelo.

Os traders permanecem atentos às condições de clima nos Estados Unidos e monitorando os mapas climáticos sinalizando um cenário melhor para o plantio no país a partir dos próximos dias, em especial com a elevação das temperaturas. Nesta segunda, um novo reporte semanal de acompanhamento de safras será reportado pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e o mercado o aguarda com atenção.

Atenção também sobre o comportamento da demanda da China, a qual tem se mostrado mais forte e presente por milho e trigo, também exigindo monitoramento.

Do mesmo modo, o mercado acompanha também a conclusão da safra da América do Sul, buscando equilibrar a grande oferta vinda do Brasil e a quebra histórica da Argentina, que inicia nesta semana uma nova rodada de ‘dólar soja’ até o final de maio.

Ademais, olhos também às expectativas para o novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA traz nesta terça-feira.