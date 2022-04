O tempo firme deve predominar ao longo do final de semana em Mato Grosso do Sul. Os próximos dias serão ensolarados e quentes na maior parte do Estado conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro).

“Não se espera grandes volumes de chuva para o final de semana no Estado, contudo podem ocorrer, pontualmente, acumulados de chuvas mais significativos, principalmente nas regiões leste e sul/sudeste”, destaca a coordenadora Valesca Fernandes.

Para esta sexta-feira (08) a previsão indica sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Durante a tarde, podem ocorrer chuvas isoladas nas regiões leste/nordeste do Estado. No extremo sul, a passagem de cavados, associada ao transporte de umidade e aquecimento diurno, pode provocar chuvas intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios no final do dia.

A atuação de uma circulação anticiclônica em médios níveis favorece movimentos descendentes e contribui para que poucas nuvens se formem no céu ao longo do dia, elevando as temperaturas e derrubando a umidade do ar.

São esperadas temperaturas máximas entre 25°C a 36ºC para a região pantaneira, 22°C a 30°C para a região sudoeste, entre 23°C a 34ºC na região leste, entre 23°C a 33ºC para o norte e também para a Capital. Os níveis de umidade relativa do ar tendem a registrar valores entre 30-45%, principalmente na região oeste.

Confira no mapa elaborado pela equipe técnica do Cemtec/Semagro as condições de tempo e temperatura estimados para Capital e alguns municípios do Estado.