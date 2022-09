A sexta-feira (16) será de sol, sem chuva em Mato Grosso do Sul. Campo Grande amanheceu com solzinho e a temperatura máxima será de 26°C. A umidade intercala entre 40 e 85%, com mínima de 16°C durante a noite.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Dourados, a máxima atinge 27°C. Já Três Lagoas, terá temperatura máxima de 29°C no período da tarde. Em Corumbá, o calor volta com força, com temperatura de 32°C. Coxim segue o mesmo ritmo, com 33°C.