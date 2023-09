Soldado é encontrado morto na guarita do CMO

Sentinela do Exército do CMO é encontrado morto dentro da guarita em Campo Grande. O soldado de serviço foi atingido por um tiro fatal na guarda ao aquartelamento do Forte Pantanal. A perícia militar foi acionada.

O soldado, que havia entrado na corporação no dia 1° de agosto, integrava o efetivo variável do 9º BPE.

“O Comando do Comando Militar do Oeste está prestando todo o suporte social, psicológico e espiritual à família do soldado”, disse em nota.

O CMO afirmou que um inquérito policial militar foi aberto para apurar as circunstâncias do fato.