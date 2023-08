Solenidade em alusão ao Dia da Educação Superior está marcada para segunda-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima segunda-feira (28), a partir das 14h, a Sessão Solene em alusão ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, instituído por meio da Lei Estadual 5.040/2017, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), também propositor do evento.

A data marca a fundação e instalação do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior do Estado (Crie/MS) . De acordo com Mochi, a lei tem como escopo prestar justa homenagem a Educação Superior pela contribuição para o desenvolvimento da nação, valorizar acadêmicos e profissionais e, especialmente, refletir sobre as formas de unir acesso e qualidade.

“Nossa intenção é homenagear personalidades de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços para o engrandecimento do Ensino, Pesquisa ou Extensão nas instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul”, explicou o deputado.

Em 2022, a solenidade foi marcada pela entrega da Medalha Darcy Ribeiro e da Comenda Pedro Pedrossian, instituídas pela Resolução 19/2008, publicada na página 2 deste Diário Oficial do Poder Legislativo.

O evento é aberto ao público e à imprensa e terá cobertura dos canais oficiais TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens, além de transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook. A ALEMS fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso.