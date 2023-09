Solenidade marca os 188 anos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

A PMMS realizou uma solenidade alusiva aos seus 188 anos, na manhã desta sexta-feira (15). Na ocasião, foi feita a entrega de Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar a militares e civis que tenham prestado grandes contribuições à instituição e à segurança do Mato Grosso do Sul.

“A PMMS é a 3ª Policia Militar mais bem avaliada do país e não tenho dúvida nenhuma que caminha para ser a primeira. Referenciamos a memória desses bravos homens e mulheres que ao longo desses anos fizeram história em nosso estado”, disse em sua fala o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha).

Barbosinha também destacou os avanços da PMMS e parabenizou os agraciados com as medalhas. “Hoje a PM homenageou militares e também a sociedade civil com as mais altas condecorações dessa história de quase dois séculos. De homens e mulheres que contribuem para o progresso e desenvolvimento do MS, da nossa segurança pública. A PMMS quando outorga essa medalha, esse reconhecimento, é um pleito de reconhecimento e gratidão a quem presta serviços valorosos”.

Representando a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o secretário-adjunto, coronel Ary Carlos Barbosa, destacou as homenagens aos policiais militares que com determinação, dedicação, amor à farda, cumprimento do dever e empatia trabalham pela segurança pública e consequente melhor qualidade de vida para o povo sul-mato-grossense.

“Essa homenagem traduz todo o reconhecimento do comandante-geral da corporação, da Sejusp e do Governo do Estado pelo feito que esses homens e mulheres fizeram e fazem em prol da população que reconhece a importância de nossos policiais no cumprimento das mais variadas missões a que são submetidos. Ações que contribuem de uma forma eficiente e eficaz para uma segurança pública de qualidade” disse o secretário adjunto.

O comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, agradeceu a todos os policiais da Corporação pelos serviços prestados, bem como a todos os homenageados e relembrou as conquistas PMMS.

“Este ano a PMMS teve a honra de ser reconhecida como a 3ª Polícia Militar mais bem avaliada do país. Agradecemos muito à sociedade sul-mato-grossense, às autoridades que nos dão apoio, à nossa tropa que diuturnamente, faça sol ou faça chuva estão cuidando da nossa segurança pública. A PMMS e uma polícia comprometida com as suas obrigações e assim nós vamos continuar”, disse.

O comandante-geral também agradeceu ao Governo do Estado pelo investimento na segurança pública como um todo e na corporação.

“Investimentos que nos tornaram uma das polícias militares mais bem equipadas do país e nós retribuímos essa confiança com o empenho de nossa tropa em prestar um serviço de excelência à sociedade, o que se reflete na diminuição considerável dos índices de criminalidade, Vamos seguir enfrentando a criminalidade. A PMMS não para”, concluiu o comandante-geral.

Histórico

No dia 5 de setembro de 2023, foi celebrado o aniversário de 188 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, data esta comemorada em alusão à sua formação original, sob o nome de “Corpo Policial Homens do Mato”, na época do estado de Mato Grosso, anes da criação de Mato Grosso do Sul. Esta data é o marco inicial da PMMS.

Na solenidade desta sexta-feira, foram entregues Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar, que foram outorgadas pela primeira vez nas comemorações dos 147 anos de criação da Polícia Militar. Instituída em 1982, a mais alta honraria da PMMS, destina-se a reconhecer aqueles que tenham prestado relevantes serviços que dizem respeito ao aperfeiçoamento e à projeção da corporação.

Tenente Albuquerque, Sejusp

Fotos: João Garrigó