Uma demanda antiga dos moradores do Bairro Jardim Seminário está próxima de ser resolvida. Após alguns meses de obra e com diária supervisão do vereador Ronilço Guerreiro, a prefeitura está finalizando a nova drenagem da Rua Francisco Barbato, uma via transversal à Avenida Tamandaré que teve o pavimento antigo recortado para se tornar um canal de escoamento da enxurrada que desce do Jardim Paradiso e Bosque da Saúde.

Depois de concluída a obra, a tubulação atravessa a Avenida do Seminário, passa por uma área de servidão, entra na Avenida Heráclito Figueiredo e termina às margens do Córrego Segredo. O canal tem tubos de 1,5 metros de diâmetro que foram assentados a 4 metros de profundidade, num solo basalto, um tipo de rocha, que exige um esforço redobrado para abertura da valeta.

“Essa sempre foi uma luta dos moradores da região e eu, como morador do Seminário, fiz questão de diariamente buscar informações da obra. Só quem vive ali sabe o caos que era em dias de chuva, mas agora acredito que o problema será resolvido”, comentou Ronilço Guerreiro.

De acordo com a prefeitura de Campo Grande, a intervenção vai eliminar pontos de alagamento na Avenida Tamandaré e reduzir a pressão na drenagem de uma transversal, a Rua Frutuoso Barbosa. São 834 metros de tubulação colocados a partir da Avenida Tamandaré.

O canal de drenagem é a última etapa do Complexo Seminário etapa A, projeto de infraestrutura que viabilizou a execução de 5 km de drenagem, 13 km de pavimentação e 6 km de recapeamento nesta região da cidade, que concentra mais de 15 mil habitantes. Está localizada na margem direita (sentido bairro) da Avenida Tamandaré, desde a confluência com a Avenida Mascarenhas de Moraes, até depois do campus da UCDB, no Jardim São Caetano. A intervenção incluiu a extensão da rede de esgoto e a abertura de um novo acesso à Universidade Católica, pela Rua Marechal Câmara.