Soluções para aumento de produtividade e eliminação da matocompetição são apresentadas na 19ª Feira Agronegócio Copercana

Realizada pela Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo (Copercana), a 19ª Feira Agronegócio Copercana tem duas soluções de alta eficiência da Sumitomo Chemical para o mercado de cana-de-açúcar: o regulador de crescimento ProGibb e o herbicida SumiMax. O evento aconteceu até o dia 30 de junho, no Centro de Eventos Copercana, em Sertãozinho (SP).

Gerente de Trade Marketing da Sumitomo Chemical, Luis Serafim conta que o ProGibb está na linha de manejo fisiológico inteligente da companhia para a cana-de-açúcar. “É uma tecnologia que atua diretamente na fisiologia da planta, flexibilizando a parede celular e proporcionando uma elongação dos colmos. Os resultados são visíveis e impactam diretamente na qualidade e produtividade do canavial tratado. Estamos falando de uma entrega média de 5 a 7 toneladas a mais”.

Já o SumiMax é um herbicida seletivo com dois modos de ação, para o manejo em pré e pós-emergência inicial das plantas daninhas de folhas largas e estreitas que causam matocompetição com a cana-de-açúcar. A matocompetição é a interferência de plantas daninhas no desenvolvimento da cultura alvo. A solução tem amplo espectro, seletivo e flexível no uso das épocas semiúmida e úmida.