Solurb promove dia de conscientização ambiental no Jd. Colúmbia

No próximo dia 10 de junho, o bairro Jardim Colúmbia, será palco do projeto “De uma mão ao coletor”, organizado pela Solurb em parceria com outras instituições. O objetivo é promover a conscientização ambiental e proteger os coletores de resíduos sólidos.

O evento, que terá início às 8h da manhã, será realizado na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto e está aberto a toda a comunidade gratuitamente. Durante a programação, haverá uma exposição de artesanatos confeccionados a partir de resíduos sólidos recicláveis, destacando a importância da reciclagem e reutilização desses materiais. As crianças também terão um espaço dedicado a elas, com atividades lúdicas e recreativas.

Além das atividades voltadas para a conscientização ambiental, o público terá acesso a diversos serviços de saúde e bem-estar. Estão incluídos vacinações, aulões de ginástica laboral, exames de glicemia, testes para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), exames bucais, aferição de pressão arterial, entre outros.

A Solurb Soluções Ambientais é a responsável pela gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Campo Grande. A empresa presta diversos serviços à cidade, incluindo coleta seletiva, coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares, varrição de vias públicas, pintura de meio-fio, limpeza pós-feiras livres, capina, roçada e manutenção de passeios e logradouros públicos, limpeza de bocas de lobo e coleta de resíduos de serviços de saúde. Além disso, a Solurb desenvolve programas de educação ambiental, coordena a Unidade de Triagem de Resíduos e opera e mantém o Aterro Sanitário.

Essa iniciativa busca não apenas sensibilizar os moradores do bairro, mas também mostrar o valor dos coletores de resíduos e a importância de preservar e cuidar do meio ambiente.

Para participar do evento e contribuir com essa causa, basta comparecer à Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto, no dia 10 de junho, a partir das 8h da manhã.