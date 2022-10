O Som da Concha deste domingo, 6 de novembro de 2022, traz ao palco Caio Mendes, com o show Caio Mendes ao vivo no Som da Concha, às 18 horas, e o multi-instrumentista Alex Cavalheri, com o seu show Ecos Urbanos, às 19 horas. Projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura de MS, o Som da Concha leva shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. A iniciativa valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense. A entrada é franca.

Caio Mendes apresenta exclusivo show para o público. O artista coloca suas influências musicais e bagagem adquirida ao longo do tempo, em um repertório que faz mix de músicas autorais e interpretadas. Mostra completa autenticidade interpretativa, em um show animado e emocionante.

Caio Mendes dos Santos Lima (Caio Mendes), natural de Campo Grande (MS), começou a escrever seu relacionamento com a música desde os oito anos de idade. Ele vai mostrar no próximo Som da Concha suas músicas autorais interpretadas com sua voz e violão e com a participação de Marcelo Kiwi, no teclado, Rafael Silva, no baixo, Cleyto Guitar na guitarra e Magela na bateria.

Alex Cavalheri – Em sessenta minutos, o show Ecos Urbanos apresenta canções inéditas do cantor, multi-instrumentista e compositor Alex Cavalheri, além de parcerias com o compositor e guitarrista Fábio Terra e releituras de algumas

canções consagradas que nortearam a carreira do músico.

Experimentação e psicodelia, passando pelo punk rock ao Jazz, o show Ecos – Duo conta com a proposta de, através de diversos recursos técnicos e artísticos, envolver a plateia nos sons e poesias, nos dramas e alegrias da nossa rotina na cidade que serão interpretados ao vivo por Alex Cavalheri e Adriel Santos.

Com performance eletrizante esse show mostra a face crua das influências artísticas de Alex Cavalheri, assim como homenageia e resgata toda a sua caminhada ao lado de diversos artistas, criando assim a densidade necessária pra que aconteça um grande espetáculo.

Alex Cavalheri, depois de 20 anos de carreira tocando em diversos projetos no cenário musical sul-mato-grossense como o Bando do Velho Jack, Tete Espindola, Geraldo Roca, Paulo Simões, entre outros, agora vem com sua mais nova empreitada, o lançamento de seu primeiro disco “Ecos Urbanos”.

Serviço:

Som da Concha com Caio Mendes e Alex Cavalheri

Data: 6 de novembro de 2022

Horário: a partir das 18 horas

Local: Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas

Entrada franca