Depois de se envolver em polêmica com a família de Marília Mendonça, falecida em novembro de 2021, por causa de lançamento musical, a Som Livre se pronunciou sobre o assunto na terça-feira (18). Segundo a gravadora, a decisão de lançar a parceria entre as cantoras segue em análise.

Assim, a gravadora confirma que o pedido de autorização da faixa 50 por Cento ainda está sendo avaliado. E mais: em nota, revela que só na segunda (17/01) a família de Marília passou a analisar a demanda.

Leia a nota na íntegra: “A Som Livre esclarece que pedidos de autorizações para lançamentos de parcerias envolvendo seu cast são avaliados e autorizados em comum acordo com o escritório de cada artista. As circunstâncias trágicas da morte da Marília Mendonça naturalmente fazem deste um caso atípico. O pedido de autorização da faixa 50 por Cento foi recebido pela Som Livre e segue em avaliação junto ao escritório e, desde ontem, também com a família da Marília”.

Relembre o caso

João Gustavo, irmão de Marília, que também é cantor sertanejo, compartilhou uma publicação no Twitter que falava sobre o lançamento de Naiara com Marília Mendonça.

“Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro da casa”, completou o cantor, visivelmente irritado. Não satisfeito, João ainda afirmou: “Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não”, escreveu o cantor, em sua conta oficial no Twitter.

Logo após esta afirmação, a equipe de Naiara informou que a gravadora da artista teria informado que o feat das sertanejas receberia uma autorização em fevereiro de 2022. Tal pronunciamento foi rebatido pela família de Marília Mendonça, que externou nunca ter sido procurada por ninguém do escritório da atual integrante do elenco do BBB22.

*Com informações da coluna do Leo Dias