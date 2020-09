Subiu para 79 escolas particulares autorizadas a retornarem aulas presenciais da educação infantil de crianças até 5 anos em Campo Grande/MS. Na última sexta-feira (18) somente 50 das 421 instituições haviam assinado o termo de compromisso com a prefeitura.

AUTORIZAÇÃO

A instituição que deseja conseguir a autorização deve enviar a Vigilância Sanitária um termo autodeclaratório de que cumpre às exigências de biossegurança para evitar a disseminação do COVID-19. Desta foram o responsável assim um termo de compromisso com a prefeitura e uma licença sanitária é emitida. Esta é uma das exigências para que as instituições de ensino retornem as atividades presenciais, conforme o artigo 3º do decreto 14.455.

O retorno das crianças ás escolas devem obdecer uma série de regras, conforme o decreto publicado pela prefeitura. Confiram as exigências:

Distanciamento mínimo de 5 metros para realização de aulas de educação física;

Uso de máscara facultativo para crianças de até 6 anos;

Deixar janelas abertas e evitar o uso de ar condicionado;

Crianças com secreções nas roupas terão que trocar de vestes;

Salas devem ser desinfectadas durante os intervalos e atividades externas;

Aferição de temperatura corporal;

O responsável por aferir a temperatura deve usar avental de manga longa, máscara e óculos ou protetor facial;

Funcionários devem manter o cabelo preso, unhas curtas e não utilizar adereços como brincos e anéis.

Confira o decreto n. 14.455 na íntegra