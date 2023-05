Sompo firma parceria com AgTech Garage para fomento de inovação voltada aos seguros da cadeia produtiva do agronegócio

A Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de firmar uma parceria com o AgTech Garage, hub de inovação especializado no agronegócio que faz parte do network PwC. A parceria tem como objetivo fomentar a inovação aberta para o desenvolvimento de soluções que agreguem valor aos seguros voltados ao agronegócio, segmento em que a companhia tem expressiva atuação.

“Conexão e colaboração aceleram mudanças. Com a parceria, a Sompo Seguros passa a compor uma rede que integra empresas, produtores, startups, investidores e academia; todos focados em inovação voltada à cadeia do agronegócio. Trabalhar com a visão do cliente e do seu ecossistema é fundamental para desenvolver soluções aderentes, efetivas e eficientes”, avalia Rodrigo Caramez, Chief Strategy Officer (CSO) e responsável pelas áreas de Planejamento Estratégico, Inovação e Projetos da Sompo Seguros.

Por meio da parceria, a Sompo Seguros passa a integrar um ecossistema de inovação formado por 75 empresas parcerias, mais de 100 startups associadas, 1,3 mil startups conectadas e uma comunidade formada por mais de 2,2 mil profissionais (entre startups, investidores, mentores, universidades, agências internacionais, entre outros). O AgTech Garage atua em todo o Brasil a partir de seu hub localizado no Parque Tecnológico de Piracicaba, que concentra atores importantes do ecossistema de inovação da região, conhecido como AgTech Valley, considerado um dos principais ecossistemas no mundo em se tratando de agronegócio, pela sua densidade e equilíbrio.

“A chegada da Sompo Seguros à comunidade AgTech Garage reforça nosso compromisso com a inovação em toda a cadeia do agronegócio, antes, dentro e depois da porteira, indo até a mesa do consumidor. A empresa certamente somará esforços com os empreendedores, produtores rurais e demais players conectados à rede global do hub, para a construção de um setor cada vez mais competitivo, inclusivo e sustentável”, diz José Tomé, CEO do AgTech Garage e sócio da PwC Brasil.

Com isso, a Sompo Seguros tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento de soluções que atendam às principais demandas dos clientes da cadeia produtiva do agronegócio. Dessa forma, a companhia planeja incrementar ainda mais a experiência do segurado por meio de produtos e serviços que contribuam com a gestão de risco e com a eficiência e sustentabilidade do negócio.

Sompo Seguros e o Agronegócio

A Sompo Seguros acumula expertise em seguros voltados à cadeia produtiva do agronegócio. A companhia está entre as três mais expressivas em vendas de seguros voltados à Máquinas & Implementos agrícolas, segmento no qual apresentou cerca de 46% de crescimento em 2022. Já no Seguro Rural, a Sompo Seguros registrou uma evolução de 43% frente ao ano anterior. Além disso, a companhia também atende à cadeia produtiva do agronegócio por meio de seguros nos ramos de Transporte, Patrimonial, entre outros.

“Nossa pretensão é continuar sendo referência em atendimento e produto. Vamos investir em estratégias de gerenciamento de risco aliadas à inovação e tecnologia e em melhoria da experiência do nosso cliente, corretor e cliente final, trazendo mais agilidade nos processos de cotação e indenização de sinistros”, destaca Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos e Resseguro da Sompo Seguros. “Estamos focados em soluções que possam mitigar as principais ‘dores’ dos clientes, com o propósito de buscarmos alternativas inovadoras que visem desde a contratação do seguro, a gestão de risco e até a indenização do sinistro e que contribuam ainda mais no dia a dia da operação do segurado”, conclui.

Área de Inovação da Sompo

A cultura da inovação já faz parte das estratégias da Sompo Seguros. A companhia conta com uma área de Inovação, criada em 2017, com equipe dedicada a fomentar ideias que pudessem ser convertidas em projetos que tivessem como objetivo criar oportunidades de negócios ou melhorar a experiência do cliente junto à seguradora. Isso acontece tanto pela difusão da cultura de inovação entre os colaboradores da companhia quanto pela integração de redes de inovação aberta. A companhia já foi reconhecida entre as seguradoras mais inovadoras por diferentes rankings.

Internacionalmente, a Sompo conta com o Sompo Digital Lab, que são laboratórios digitais distribuídos pelos principais polos de inovação do mundo, tais como Silicon Valley (EUA), Tel Aviv (Israel), Tokio (Japão), além das áreas de Inovação das demais subsidiárias da Sompo Holdings pelo mundo.