Sonhe bem e viva mais com os Colchões de Tratamento Vitasono & Saúde

O colchão e a manta quântica que vão tratar sua saúde, acabando com a insônia, o cansaço e as dores no corpo.

Para se ter os melhores sonhos, você precisa do melhor colchão para sua saúde e bem-estar. E é por isso que a empresa Vita Sono & Saúde traz o que há de mais avançado em tecnologias nos seus produtos e oferece aos seus clientes mais disposição para enfrentar a correia do dia a dia, já que o segredo disso é ter um boa noite de sono, digna de um rei ou rainha. A Vita Sono & Saúde é especializada em melhorar o desempenho do seu descanso, combatendo distúrbios, problemas psicológicos e de saúde.

OS MELHORES MODELOS

São diversos modelos de colchões que têm o sistema Smart, com 21 massagens e camadas estruturais com perfilado ortopédico e tratamento especial. A estrutura conta ainda com vibromassageador com energia quântica — que relaxa a musculatura, desmancha nódulos causados pelo estresse e previne o surgimento de câimbras — e espuma de poliuretano. O tecido é vetegardem em cima e de tampo nas laterais. Outro excelente modelo é o que tem pastilhas de infravermelho longo, que eliminam as bactérias, fungos e micro-organismos agressivos à saúde humana. As espumas são AG/Aglomerado e poliuretano com sistema de ultrarresistência, e a cabeceira tem acabamento capitonê no estilo francês, que vai deixar seu quarto incrível.

Além destes, existem muitos outros modelos, como o Premium, Easy com tratamento especial e o formidável Red. Com certeza, um deles vai ser perfeito para as suas necessidades.

SAÚDE E LONGEVIDADE

A tecnologia oferecida nos colchões de tratamento Vita Sono & Saúde vai equilibrar seu organismo e melhorar a pressão arterial e, com a vantagem da tecnologia de infravermelho, que reproduz os raios solares benéficos, também vai impedir inflamação muscular e de nervos — um santo remédio até contra hérnia de disco. Os colchões, através do seu sistema de Densidade Progressiva, sustentam o corpo e suas curvas alinhadas em sua posição natural com a coluna, mantendo o conforto que você merece e evitando qualquer problema para sua saúde. Eles ainda são compostos por mamilos porosos, que possibilitam um toque confortável, massageando todo o corpo. Sua superfície irregular permite maior ventilação do produto, diminuindo a proliferação de ácaros e fungos, sendo de extrema importância para a pele, principalmente para pessoas acamadas. Além da estrutura diferenciada, o uso da tecnologia das camadas de diferentes densidades mantém o usuário com uma postura correta enquanto dorme, com a coluna alinhada. Por fim, a emissão de ondas de infravermelho longo auxilia nosso organismo na eliminação de toxinas, podendo assim prevenir infartos e derrames.

Os modelos são feitos sob medidas e avalição de peso, com garantia de 10 anos sem deformar. As espumas e tecidos especiais drenam a umidade, por isso também são 100% antiácaro, antibacterianos e antifungos. “Estudos científicos comprovaram que realizando as quatro fases do ciclo do sono a saúde física e mental tem melhoria em até 95%. Os colchões Vita Sono & Saúde são os únicos com aparelho magnético que melhora a circulação sanguínea e a oxigenação celular, assim como as funções dos nutrientes nas células, trazendo uma sobrevida celular e podendo ainda prevenir o envelhecimento e atenuação dos males da menopausa”, disse Jedson Luiz, CEO da Vita Sono & Saúde.

Jedson ainda ressalta a principal meta e propósito da marca. “A nossa missão é trazer o melhor para as famílias, oferecendo os melhores colchões e mantas, acabando com a ideia de que um bom colchão é somente para determinados públicos. Todos podem ter um colchão que garanta saúde, bem-estar e conforto. É um investimento na qualidade de vida, que traz mais longevidade”.

O MILAGRE DA MANTA QUÂNTICA

A manta quântica tem auxiliado na prevenção de várias doenças. Assim, possui uma grande lista de clientes satisfeitos e contentes com o seu uso. A manta tem 53 tipos de massagem, densidade progressiva, distribui o peso do corpo para a coluna ficar reta, tem infravermelho (que é anti-inflamatório natural), desinflamando os nervos ciáticos e bicos de papagaio. Ela é um tratamento de saúde durante o sono, com energia bioquântica que melhora os hormônios e trata diabetes e má circulação.

A manta é aconselhada para quem adquiriu um colchão novo recentemente e não tem intenção de trocá-lo, e o seu uso por no mínimo 30 minutos já apresenta resultados positivos contra as dores.

