Sonho de Gustavo Scarpa, início na Inglaterra é marcado por poucos jogos e golpe milionário

Gols, assistências, prêmios, recordes, carinho da torcida, títulos. Todos esses parecem elementos favoráveis para uma carreira vitoriosa, assim como a do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras na “Era Abel Ferreira”. Ele deixou o alviverde em dezembro passado com destino à Inglaterra.

Scarpa sempre confessou que tinha o sonho de jogar a Premier League, vista por especialistas como a melhor liga nacional da Europa. A oportunidade apareceu através do Nottingham Forest, tradicional clube inglês que voltava à primeira divisão após 23 anos.

O brasileiro assinou com o Forest até 2026 e chegou sem custos ao clube que fez cerca de 30 contratações para a temporada — entre elas, a do volante Danilo, companheiro de Scarpa no Palmeiras, e dos também brasileiros Felipe e Renan Lodi.

Desde janeiro, quando Scarpa foi inscrito pelo clube inglês, o Nottingham Forest fez 20 jogos. Destes, Scarpa participou de somente a metade, totalizando 448 minutos em campo sem marcar gol ou dar assistência, uma das suas principais características no Brasil.

Em 2022, o jogador contribuiu com 13 assistências ao longo do Campeonato Brasileiro vencido pelo Palmeiras, marca importante para que ele levasse o título de melhor jogador do torneio.

Já na Premier League, Scarpa não tem sido sequer relacionado pelo técnico Steve Cooper para os jogos mais recentes. Entre março e abril, quando o Forest fez oito jogos, o brasileiro entrou em apenas dois deles, ambos na reta final.

Contra o Leeds United, foi chamado aos 71 minutos. Já contra o Newcastle, entrou nos acréscimos. Em ambos os jogos, o time foi derrotado por 2 a 1.

Comparativamente, no mesmo período, Danilo jogou cinco partidas, todas como titular.

Atualmente, o Forest ocupa a 19ª posição, na vice-lanterna da Premier League, e corre sério risco de voltar à segunda divisão na próxima temporada.