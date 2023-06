SONORA: Ação promove cadastramento de Tarifa Social de Energia Elétrica

A Prefeitura de Sonora, por meio da Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho e em cumprimento da Lei Nº 14.203/2021, estará realizando o cadastramento de pessoas no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica. O benefício social dá descontos na conta de luz para quem atende pré-requisitos e as inscrições acontecem nos dias 20, 21 e 22 de junho, na Avenida das Chácaras, 127.

De acordo com a Concessionária Energisa, têm direito ao benefício famílias inscritas em qualquer programa social do Governo Federal com renda familiar, por pessoa, de até R$606. Se encaixa nesse critério, por exemplo, uma família formada por um casal e dois filhos, em que o pai e a mãe ganham um salário-mínimo cada. Também têm direito às famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada.

É fundamental ter o Número de Identificação Social (NIS). Importante: O CadÚnico e o NIS têm que ser renovados a cada dois anos ou perdem a validade.

A gerente municipal de Assistência Social e Trabalho, Calinca Lazzarotto, reforça que, além dos critérios sociais, há os critérios de consumo mensal de energia na residência beneficiária. “O benefício da TSEE é concedido em forma de desconto gradual e regressivo em relação ao montante de energia mensal consumido pela residência até o limite de 220 KWh/mês. Ou seja, para o consumo acima da quantidade subsidiada (até 220 kWh/mês) os beneficiários pagam a tarifa original”, explica.

Para participar, é necessário apresentar uma conta recente de luz; documentos pessoais; números do NIS, NB ou BPC; não precisa ser titular da conta e é independente dos débitos. Os clientes também podem levar quatro lâmpadas incandescentes e trocarem, gratuitamente, por lâmpadas de led. No último dia de evento, quinta-feira (22), haverá uma sessão de cinema especial e sorteio de geladeiras novas para os inscritos aprovados no programa.

Reforçando: a ação será nos dias 20, 21 e 22, das 8h às 17h, na Avenida das Chácaras, número 127.