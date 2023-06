Sonora agora conta com mais um profissional perito papiloscopista

Com o objetivo de desafogar a fila de expedição de documentos de Identidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) designou a perita papiloscopista Dionicia Graciela Preis Beock Neris para Sonora. Ela tomou posse do cargo no fim de maio e está atuando em nosso município desde o dia 12.

A categoria é responsável por saber identificar e diferenciar esses detalhes nas impressões papilares (digitais) e, com isso, individualizar uma pessoa. Graças a esse trabalho é possível fazer a expedição de Identidades.

É importante destacar que o município estava com a emissão de novos documentos parada, mas o prefeito de Sonora, Enelto Ramos, já havia solicitado a resolução do caso junto ao secretário Antônio Carlos Videira. “É uma conquista para a população a agilidade na emissão dos documentos. No primeiro concurso realizado após o nosso pedido, prontamente um profissional foi encaminhado para cá e agora os cidadãos poderão deixar seus documentos regularizados”, destaca o prefeito.

E para quem quiser emitir o RG, é preciso fazer o agendamento on-line no site serviços.sejusp.ms.gov.br . Depois comparecer na Casa do Trabalhador, das 7h às 16h, com Certidão de Nascimento para os solteiros e a Certidão de Casamento para os casados ou divorciados (com as devidas averbações) e CPF.

A Casa do Trabalhador fica na Rua Maranhão, número 127.