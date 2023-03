Com turmas já em andamento, a capacitação oferecida pelo Governo do Estado na área da assistência social, contempla mais de 80 servidores de gestões municipais apenas nesta semana. Realizada na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, ligada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), os cursos tiveram início na última segunda-feira (27) e devem contemplar mais de 1,9 profissionais neste ano.

Paula Ruiz, psicóloga da Gerência Municipal de Assistência Social de Sonora, é uma das participantes dos cursos e reforça a importância da oportunidade de capacitação.

“Muito importante. É minha primeira vez aqui na Escola do SUAS em capacitação. O nosso município tem interesse em capacitações como essa, pois no caso queremos implantar um fluxo normativo da escuta especializada. Temos o interesse de aprimorar as questões dos conhecimentos e das habilidades para que o serviço funcione de forma correta em nosso município. Estou muito feliz com essa oportunidade e pretendo vir mais vezes”, destacou, reforçando ainda que teve amplo apoio do município para vir para a capacitação.

Os cursos são voltados para trabalhadores ligados à gestão municipal das 79 cidades de Mato Grosso do Sul. São 15 opções ao todo, como por exemplo, na modalidade a distância, ‘Trabalho Social com Famílias’, ‘Educação com Direitos Humanos e Conselho Tutelar’, e ‘Atendimento ao Público ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social)’. Já a modalidade presencial tem ofertas como o ‘Vigilância Socioassistencial: Territórios de Vida e Vividos’, ‘Supervisão Técnica no SUAS/Educação Permanente’ e ‘Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social’.

Para a gerente municipal de Assistência Social de Sonora, Calinca Lazzarotto, a iniciativa da SUAS/MS é um incentivo para o aprimoramento do setor. “O incentivo que a Prefeitura vem dando aos nossos colaboradores faz toda a diferença, tanto nos atendimentos aos munícipes quanto na qualificação dos profissionais da assistência social. Além da bagagem curricular, essas capacitações amplificam os atendimentos aos público e melhoram/qualificam as funções de cada técnico”, destaca.

Madrinha da maioria dos projetos ligados à Assistência Social do Município, a primeira-dama Adenir Franco destaca a importância do aprendizado para cada servidor. “Acredito que a capacitação é a chave. Trabalhamos com pessoas e cada indivíduo possui sua particularidade, sua necessidade. Por isso a importância de estarmos sempre nos atualizando, melhorando nossos conhecimentos para lidar com cada um”, concluiu.

A divisão dos cursos presencias respeita as vagas voltadas e relacionadas por municípios. Os oferecidos a distância são de livre demanda e devem começar no mês de maio. Todos são ofertados gratuitamente. Ainda fruto de parceria com a UEMS, uma pós-graduação lato sensu “Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com Ênfase em Vigilância Socioassistencial e Supervisão Técnica” está em andamento, atendendo trabalhadores efetivos nas esferas municipais e estadual do SUAS em MS.