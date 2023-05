SONORA: Dia do Assistente Social, profissionais que promovem bem-estar físico, psicológico e social

Na garantia de educação de qualidade às crianças, na proteção dos menores de idade, na atenção aos com dificuldade em conseguir alimentação, com os idosos que precisam socializar e para as mães que ainda não adquiriram o enxoval no bebê: tudo tem Assistência Social. Neste 15 de maio, Dia do Assistente Social, celebramos a importância desses profissionais na humanização do sistema público de atendimento à população.

A história do Serviço Social no Brasil começou na década de 30. O país passava por um período turbulento, com reivindicações da classe trabalhadora por melhores condições e justiça social. Desde que foi criada, a profissão passou por adaptações a cada modelo governamental. Por isso, especializações e capacitações fazem que os assistentes sociais sejam vistos com outros olhos, seja nos momentos fáceis ou difíceis.

Em Sonora, a pasta ganhou mais autonomia em fevereiro de 2013 e lá estava Ana Lúcia Pereira da Silva, pronta para atuar como assistente social no município. Hoje, acumula histórias e experiências positivas, que aproximam a gestão pública da população. “Cada experiência é única, impactando de uma maneira diferente em nossa vida, como profissional e como pessoa. Nos casos em que podemos notar que de alguma forma, mesmo que minúscula, fizemos parte da história de vida das pessoas e famílias que atendemos ou acompanhamos”, compartilha.

Ana Lúcia se orgulha do trabalho da equipe e destaca que, mesmo com muito trabalho, cada indivíduo atendido é único e merece atenção.“Sempre procurar trabalhar com ética e moral, enfatizando a humanidade de cada pessoa atendida e enquanto equipe, procurando sempre extrair o melhor de mim. Desejo destacar que cada pessoa é única, assim cada atendimento se torna único, o que nos desafia frequentemente a nos tornar uma pessoa melhor e mais capaz para atender de forma digna e humanizada todos aqueles que precisam”.

Junto com Ana Lúcia, Sonora conta com os esforços das assistentes sociais Sandra Delma, Ana Carolina Teodoro, Veracy Santos, Rosimeire Andrade e Lucina Josefa, além da administração da Assistência Social e Trabalho Calinca Lazzarotto e tem a primeira-dama Adenir Franco como madrinha.

“Os assistentes sociais são o coração do município. É através desses profissionais que são absorvidas todas as necessidades, desde as mais simples até as mais complexas. Para ser um assistente social não basta querer, tem que gostar do que faz, gostar de gente, ter amor à profissão. E aqui temos muita sorte, pois contamos com os melhores e mais capacitados profissionais, com o coração transbordando de afeto, amor e muito carinho com a população”, garante a gerente Calinca Lazzarotto.

Já a primeira-dama de Sonora, Adenir Franco, lembra que os trabalhos em prol das pessoas precisa ser valorizado. “O trabalho das assistentes sociais do município vai além de processos, cadastros e burocracias, é um trabalho que requer tato, compreensão. Aprecio muito o trabalho das assistentes sociais pelas pessoas do nosso município”, conclui Adenir.

Atualmente, cerca de 270 famílias são assistidas pelos projetos que funcionam no Complexo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São 90 crianças no Projeto Geração Alegria, 25 gestantes inscritas no Mamãe Leoa e 160 idosos participando das atividades do Geração Amiga. Interessados em participar dos projetos devem comparecer no CRAS, que fica na Avenida Edson Aparecido Fernandes de Campos, n° 1391, das 7h às 11h e das 13h às 17h.