“No vale do Correntes rio manante, no antigo estado de Mato Grosso, refúgio dos nossos desbravadores, o berço de um município novo, férteis terras no cerrado, banhadas por rios e córregos tão límpidos, fauna e flora deslumbrantes, atraíram para si um povoado”, este é um trecho do hino escolhido por Comissão Julgadora para representar o espírito cívico e de amor à Sonora/MS.

No último sábado (2), a Prefeitura de Sonora, por meio da Gerência Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realizou uma linda solenidade para anunciar o hino vencedor do Concurso do Hino Oficial do Município de Sonora/MS.

O vencedor do Concurso do Hino Oficial do Município de Sonora, foi o músico Fabio Santiago Afonso. “Fiquei muito emocionado em ser o vencedor do concurso. O processo de criação foi tranquilo, por já conhecer um pouco a história do município e por já ter habilidades musicais. Agradeço à Deus pela inspiração”, contou, Fabio, que compõe há mais de 15 anos.

O evento reuniu autoridades locais e cidadãos representantes de famílias pioneiras do município e contou com a apresentação do Concerto Cultural com a participação de José Fernando D’Andrea.

Além dos membros da comissão organizadora, José Fernando D’Andrea, Homitervan da Costa Messias, Profa. Maria de Lourdes Raimunda Crepaldi, Prof. Dr. Marcelo Fernandes Pereira, Membro da Comissão Julgadora e Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, participaram da cerimônia, o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, a primeira-dama Adenir Franco, o vice-prefeito, Valter Almeida e sua esposa, Maria Almeida, a gerente de Educação, Clotilde Castro, o presidente da Câmara Municipal, vereador Dalmi Alves.

Em reconhecimento ao trabalho e dedicação para a elaboração do Concurso do Hino Municipal oficial de Sonora, esta matéria também destaca Angela Paes Bueno, Danilo de Oliveira Braga, Fabio Santiago Afonso, Nayara Silva Machado da Mata, Elaine Alves Moraes de Jesus, Patrícia Lorrayne Anunciação Rodrigues e Rosimar Maria da Silva.

Concurso Escolha do Hino Oficial do Município de Sonora/MS

A Prefeitura Municipal de Sonora, através da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, abriu as inscrições do Concurso Público para escolha do hino oficial do município de Sonora, no dia 23 de fevereiro de 2022. Apenas seis pessoas se inscreveram no processo seletivo para participação e concorrência.