SONORA: Executivo solicita a ampliação do sistema de videomonitoramento urbano

O prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, encaminhou nesta terça-feira (11), para apreciação da Câmara Municipal de Sonora, o Projeto de Lei de n° 441 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança do município para a ampliação do sistema de videomonitoramento urbano.

O Projeto de Lei objetiva – com a implantação de novas etapas – oferecer melhores condições de segurança à comunidade com monitoramento em tempo real, ou seja, acompanhamento 24h das câmeras de segurança.

O Projeto contempla ainda os custos para os policiais militares que farão escala de plantão para o monitoramento em tempo real das câmeras, garantindo assim, eficácia no serviço e condições de atuação da força policial com mais celeridade.

Para o prefeito, o timing não poderia ser melhor visto que a cidade tem sofrido com as notícias falsas de possíveis ataques às escolas. “A segurança de todos é prioridade e a ampliação das câmeras de monitoramento vai trazer mais segurança e coibir qualquer ação suspeita nas proximidades das escolas, creches e garantir a integridade dos alunos e professores”, destacou.

Sistema de Videomonitoramento em Sonora

O Projeto Sonora Segura, nomenclatura sugerida pelo Executivo Municipal, é viabilizado pelo Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG). Atualmente, o município conta com 15 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, sendo 13 fixas e 3 speed com captação de imagens e áudio.

Instalado em maio de 2022, o Sistema de Videomonitoramento em Sonora conta com câmeras que captam imagens por 24h, armazenam em um banco de dados e, em caso de algum crime registrado, são usadas para identificar os autores.

“O monitoramento é feito 24h e o armazenamento dos arquivos no banco de dados do sistema dura até 30 dias. Com a ampliação, esse número passará para 24 câmeras, sendo 5 speed e 19 fixas, bem como monitoramento em tempo real, um policial militar estará de prontidão observando as telas”, esclarece o presidente do Conselho, o subtenente da da Polícia Militar, Jonatan Pereira Dominoni.

Ainda de acordo com o subtenente Dominoni, há a possibilidade de abrirem postos de estágios para os alunos da Patrulha Mirim. “Com as câmeras captando a movimentação, quando uma queixa é registrada, nós usamos as imagens para identificar os autores do crime. Com a ampliação, ao invés de assistirmos as imagens para identificar o criminoso, vamos assistir para prevenir o crime e assim acionar a guarnição que está na rua para efetuar a ronda. Outro projeto, que estamos estudando para o futuro, é a abertura de postos para os jovens formandos da Patrulha Mirim, que atuarão como estagiários por um período do dia”, explica.

Segurança comprovada

Conforme dados públicos disponibilizados pelo Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nos quatro primeiros meses de 2022, antes da implantação do Videomonitoramento, foram registrados dois roubos e 52 furtos em Sonora. Já nos primeiros meses de 2023, com o monitoramento 24 horas, não houve casos de roubo e 32 furtos registrados, ou seja, diminuição de 38,4%.

Por conta dos bons resultados apresentados, o Executivo Municipal propôs à Câmara de Vereadores a ampliação dos serviços, realizado em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança. O projeto foi aprovado e segue em atividade até 2025, com mais investimento em tecnologia e aperfeiçoamento dos profissionais.

O prefeito Enelto Ramos da Silva comemorou os resultados e acredita que a tendência é diminuir ainda mais a ação dos criminosos. “Esses números comprovam que estamos investindo corretamente na segurança dos cidadãos. O contribuinte quer resultados e entregamos! Graças ao empenho do Conselho Comunitário de Segurança, da Polícia Militar e a parceria da Câmara de Vereadores”, destaca Enelto.