Durante todo o mês, a Gerência Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer também está desenvolvendo ações alusivas à campanha Setembro Amarelo, que está trabalhando com a valorização da saúde mental de crianças e adolescentes.

A campanha surgiu em 2013, quando Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. E, desde 2014, a ABP, em parceria com o CFM (Conselho Federal de Medicina), divulgam e conquistam parceiros no Brasil inteiro com essa linda campanha.

O Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo! Em 2022, o lema é “A vida é a melhor escolha!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. O atentado contra a própria vida é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade.

​As crianças têm como características comuns a observação e a curiosidade. É a maneira que elas encontram de perceber o mundo à sua volta e de entender as semelhanças e as diferenças entre as pessoas. O primeiro passo para conversar sobre saúde mental é buscar uma abordagem com linguagem acessível, de acordo com a capacidade de compreensão das crianças em cada idade.

Segundo a gerente municipal de Educação, Clotilde Castro, as equipes de profissionais da educação estão cada vez mais empenhadas em tratar desse tema com pais e alunos. “Dedicamos cada vez mais nossos esforços para conscientizar as nossas crianças e adolescentes, bem como pais e responsáveis para essa campanha de amor e valorização da vida”, reforça a gerente.

É importante destacar que, qualquer pessoa que sentir a necessidade de procurar ajuda, pode procurar uma das Unidade de Saúde da Família, que será acolhida e atendida por um dos profissionais de saúde mental.