A primeira-dama do município, Adenir Franco, entregou ontem (7) e hoje (8), lembrancinhas às servidoras públicas municipais como um gesto de reconhecimento e carinho pelo Dia Internacional da Mulher.

Adenir passou pelas repartições públicas realizando a entrega e nos setores que não pôde ir, enviou os mimos para cada uma das servidoras lotadas.

Vale ressaltar que a Administração Municipal tem em seu quadro de trabalhadores 692 servidoras que protagonizam os diversos cargos e principalmente os de chefia, como mostra as gerências municipais, lideradas por mulheres. Apenas um homem está à frente de uma gerência municipal.

“Todos os dias são nossos e todos os dias somos especiais, únicas, mães, esposas, empreendedoras, mulher. Mas hoje é um dia em que devemos lembrar da nossa importância, do quanto somos empoderadas e especiais”, disse.

Influente e sempre na vanguarda das atividades e ações sociais realizadas no município, Adenir se destaca como uma das primeiras-damas mais atuantes do Estado. Tem presença assídua nos programas sociais como Mamãe Leoa, Geração Alegria e Geração Amiga, além de diversos outros mantidos pelo Governo Municipal, através da gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho.

“Neste dia tão especial, parabenizo cada uma de vocês. Mulheres lindas, batalhadoras e competentes. Nós podemos tudo! A nossa força e perspicácia é capaz de mudar o mundo”, concluiu a primeira-dama.

Já o prefeito Enelto Ramos da Silva que está retornando de Brasília, após agenda na CNM, utilizou suas redes sociais para parabenizar as mulheres e agradecer a primeira-dama pelo gesto.

“Parabéns, mulheres! Todos os dias vocês são especiais, únicas e mais que essenciais para o funcionamento da máquina pública. Isso sem mencionar as outras atribuições. Parabéns especialmente às mulheres da minha vida, minha mãezinha Helena, minha esposa Adenir e minha filha Dandara, exemplos de mulheres aguerridas, amorosas e lindas. Adenir sempre atuante e presente na Administração, uma verdadeira primeira-dama. Obrigado por me representar nesta data tão especial e por presentear de forma singela e delicada as servidoras municipais”, elogiou o prefeito.