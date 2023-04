SONORA: Prefeitura custeia atleta de Taekwondo em competição internacional

Por meio do Projeto de Lei n° 444/2023, criado pelo Executivo Municipal e aprovado nesta semana pela Câmara dos Vereadores, o atleta Jheferson Glaciel Ribas da Silva poderá participar dos campeonatos internacionais que foi classificado graças aos bons resultados nas últimas competições.

Ele estará no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, que será disputado entre 24 e 26 de abril, na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana. Depois, em outubro, no Campeonato Mundial, realizado na Bósnia e na Herzegovina.

Conforme o decreto, o Executivo Municipal autoriza patrocinar eventos esportivos, culturais e sociais de interesse do município, como campeonatos, torneios e disputas. Além de atletas e artistas, como é o caso de Jheferson, que foram promovidos para participações em outras cidades.

O município possibilitará as passagens, alimentação e estadia. Isso garante que o atleta conquiste mais vitórias, levando o nome de Sonora, de Mato Grosso do Sul, para o mundo! São histórias como a do Jheferson que inspiram e mudam realidades.

Também está pontuado no decreto que esse benefício só será concedido para pessoas residentes em Sonora, com documentos que comprovem moradia.