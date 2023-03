O município de Sonora, localizado no norte de Mato Grosso do Sul, completa 35 anos no dia 3 de junho e os preparativos para os festejos já começaram!

Como de costume, grandes shows, apresentações culturais locais, montarias e muita diversão irão garantir a animação dos três dias (1°, 2 e 3 de junho) de festas que recebem, com muito carinho, gente de todo o estado.

De acordo com o Governo Municipal, os palcos deste ano serão de ninguém mais ninguém menos que Henrique e Diego, Bonde do Forró e João Neto e Frederico.

Outra grande novidade é a 2° edição da Feira de Exposição de Tecnologia e Inovação do Agronegócio, que este ano, contará com expositores de toda a região norte e também do estado vizinho, Mato Grosso, além de palestras e talk shows.

No dia 3 de junho, acontece o Desfile Cívico, um show à parte de diversidade e organização. O prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva planeja a entrega de importantes obras e investimentos para o município.

“Estamos ansiosos para fazer deste ano o melhor de todos os aniversários e já começamos a preparar tudo. O aniversário de Sonora é a festa mais esperada do ano por todos nós, porque além de proporcionar alegria, diversão e lazer para toda a família, gera emprego, renda, movimenta a nossa economia. Da maquiadora ao vendedor de água, todos lucram e a cidade fica feliz”, ressalta Enelto. A programação completa dos festejos será divulgada em breve nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Sonora.