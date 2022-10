A Prefeitura de Sonora/MS realizou, na manhã desta sexta-feira (14), a apresentação e entrega de veículos que totalizam cerca de R$ 3 milhões e que somarão à frota municipal: um ônibus escolar, um ônibus rodoviário com capacidade para transportar 44 passageiros, um caminhão pipa e uma motoniveladora.

Com recursos próprios, os veículos representam um grande investimento e também economia. Além disso, o município recebeu doações do Estado, do Ministério da Agricultura, através de convênio e também assinou termo de cessão.

O prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, reafirmou o compromisso e a importância do zelo e responsabilidade pelo dinheiro público, reforçando que o investimento na frota possibilitará mais conforto e segurança. “Quem ganha é a população, quem se beneficia são os nossos munícipes e graças às boas parcerias, com a Câmara, com a Secretaria de Infraestrutura, Governo do Estado e Governo Federal, estamos proporcionando ainda mais qualidade de vida aos sonorenses”, destacou o gestor.

De acordo com o prefeito, o ônibus escolar que tem capacidade para transporte de até 59 alunos, foi recebido através de cessão de uso em atendimento à Gerência Municipal de Educação por intermédio do deputado federal, Beto Pereira (PSDB/MS).

Já para a Saúde, foi adquirido com recursos próprios um ônibus rodoviário zero KM com capacidade de 44 passageiros mais motorista. O veículo vai possibilitar o transporte de pacientes em tratamento com mais conforto aos municípios vizinhos e até mesmo no estado irmão, Mato Grosso.

Para a Secretaria de Obras, foram adquiridos dois veículos, um caminhão pipa e uma motoniveladora, através de convênio entre o município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o MAPA, na gestão da ex-ministra Tereza Cristina (PP/MS).

A aquisição dos maquinários tem por objetivo tornar mais eficiente os serviços públicos prestados à comunidade, tanto na área rural, quanto urbana, bem como proporcionar aos servidores públicos mais segurança e conforto no trabalho. “Os investimentos têm chegado na ponta e isso mostra o trabalho que vem sendo feito pela gestão, mostra transparência e a gente trabalha mais tranquilo, mais feliz por ver que os nossos esforços estão sendo vistos e recompensados”, ressalta o gerente de Obras, Antônio João Rodrigues.

Ainda de acordo com o prefeito, os veículos foram solicitados em 2020 e 2021 junto ao Governo do Estado e MAPA.

Participaram da cerimônia de entrega os gerentes municipais Indianara Dantas (Saúde), Lucilene de Souza Leite (Administração e Finanças), Antônio João Rodrigues (Obras), os vereadores Arnaldo Pereira, Dalmi Tuta, Douglas Brasileiro, Flávia Vasconcelos, Francisco Deuzimar, Fábio Sinuca, Laudir Jr. e Vera Dantas.