Durante solenidade, realizada na manhã desta quarta-feira (30), a Prefeitura de Sonora/MS oficializou a entrega de investimentos importantes, que vão impactar diretamente a vida dos cidadãos sonorenses. Agora, a cidade conta com um novo Laboratório Municipal, uma cozinha semi-industrial compartilhada, caminhão pipa, caminhão prancha e motoniveladora, que totalizam R$5.107.531,98.

Essa entrega foi possível graças à boa colaboração da Administração, gerentes municipais, vereadores, além do apoio da bancada estadual e do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Para o prefeito Enelto Ramos, isso mostra que todos estão focados no trabalho em prol das pessoas.

“Hoje entregamos obras e equipamentos que vão impactar direta e positivamente a população. Agora, os exames médicos serão entregues com mais celeridade. E aqueles que desejarem se profissionalizar terão espaço para os cursos de gastronomia. A Infraestrutura do município está cada vez mais equipada para executar o trabalho. São conquistas que trazem alegria e motivação para todos”, declarou o prefeito.

Laboratório Municipal

O Laboratório Municipal Alberto Paes da Cunha recebeu o investimento de R$ R$3.005.151,98. O espaço passou por reforma e ampliação, ganhou novos equipamentos laboratoriais, reagentes, computadores e mobílias, tudo com recursos próprios. Já a sua manutenção será dividida entre o município, Estado e Governo Federal, através do SUS (Sistema Único de Saúde).

O atendimento será exclusivo do SUS, por demanda espontânea, com a expectativa de realizar mais de 100 mil exames por ano. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Cozinha Municipal Compartilhada

O espaço conta com geladeira e coifa industriais, freezer, batedeiras, liquidificadores e fogões semi-industriais, micro-ondas entre outros utensílios como panelas, formas, rolos, tigelas, cadeiras, etc. Para essa obra, foram destinados R$150.000,00 para aquisição de equipamentos, com recursos próprios do município.

A cozinha será administrada pela Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho e atenderá, principalmente, os cursos profissionalizantes de gastronomia.

Veículos pesados

Convênios com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) possibilitaram a aquisição de um caminhão prancha, uma motoniveladora e um caminhão pipa. Juntos, o investimento chegou a R$1.952.380.