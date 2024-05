SONORA: Rayca Ribeiro é coroada Rainha do Rodeio em 2024 na Festa do Chapéu.

No último sábado (11), o Parque da Cidade foi palco de uma linda festa que concedeu à Rayca Ribeiro, de 16 anos, o título de Rainha do Rodeio de Sonora 2024.

Cauanny Magalhães, de 16 anos, foi eleita a 1° Princesa, seguida por Brenda Jara, de 19 anos, como 2° Princesa. Já o título de Madrinha do Rodeio, ficou com Rafaela Vitoriano, de 16 anos.

Rayca levou para casa a maior premiação do Concurso, o valor de R$ 3.500,00. Cauanny, a 1° Princesa, faturou R$ 2000,00. Brenda, a 2° Princesa, R$ 1.500,00 e a Madrinha do Rodeio, Rafaela, o valor de 1.500,00.

Após o desfile que revelou as ganhadoras deste ano, o palco deu lugar à dupla sertaneja Bruninho e Davi, dona dos hits “E essa boca aí” e “Imagina com as amigas”, entre outros.

Tradicional no calendário de eventos de Sonora, o Concurso Rainha do Rodeio acontece todos os anos, sendo idealizado pela primeira-dama do município, Adenir Franco. Todas as atividades referentes ao Concurso e Festa do Chapéu foram realizadas com o auxílio da equipe de Eventos da Prefeitura, sob a coordenação de Líria Morais, chefe de gabinete, Thiago de Lima Matos e Jo Campozano, coordenador da Casa do Artesão e delegado de Cultura de Sonora.

Kaique Sousa, Laura Carolina e João Pedro Aragão brilharam na cobertura do evento com registros espetaculares que podem ser acessados no Drive, através do link na bio do Instagram da Prefeitura de Sonora: https://www.instagram.com/prefeituradesonora/

Centenas de pessoas compareceram ao Parque da Cidade, que foi especialmente preparado para o evento. A estrutura incluiu praça de alimentação, banheiros e medidas de segurança reforçadas, garantindo o conforto e a tranquilidade das famílias sonorenses.

O prefeito Enelto Ramos da Silva parabenizou as vencedoras e elogiou a estrutura e a organização do evento. “Parabéns às meninas que receberam os títulos, Rayca, Cauanny, Brenda e Rafaela e as demais pela participação. Todas fizeram uma bela apresentação. Tenho certeza que seus familiares que aqui estão, estão imensamente orgulhosos de vocês. Parabéns a toda equipe organizadora, ao público que vibrou bastante, todos os envolvidos em mais um grande show para a história de Sonora. Tudo muito organizado. É bonito de ver! Às autoridades que prestigiaram esse evento, nosso muito obrigado”, disse o prefeito.

Confira a premiação

Rainha do Rodeio: R$ 3.500,00

1ª princesa: R$ 2.000,00

2ª princesa: R$ 1.500,00

Madrinha: R$ 1.500,00

As demais participantes também receberam uma premiação por participação de R$ 300,00 cada. No total, o Concurso promoveu premiação de R$ 10.000,00 além de diversos presentes oferecidos pelos patrocinadores e apoiadores do evento.

Veja como ficou a classificação das candidatas:

Rayca Ribeiro – 387,70

Cauanny Magalhães – 371

Brenda Jara – 355,5

Rafaela Vitoriano – 316,70

Caroline Vaneli – 288,80

Larissa Pereira – 275,80

Heloiza Vindoca – 271,30

Larissa Silva – 267,60

Kauanny Cristina – 255,50

Confira os registros da noite aqui:https://drive.google.com/drive/folders/1P84ZxDA9X8uq1prCNjH2CSzvNsEaNcHS