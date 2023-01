Investimentos do Governo do Estado nos últimos oito anos ultrapassam R$ 23,4 milhões em Sonora, sendo R$ 12,8 milhões em obras de infraestrutura, que transformaram a realidade do município com avenidas e vias públicas recuperadas, para melhorar a qualidade de vida da população. A cidade tem a economia baseada na agroindústria e turismo de eventos. O apoio do Estado potencializa o desenvolvimento local, trazendo mais oportunidades para a população.

Apenas em drenagem e pavimentação asfáltica, foram investidos R$ 5,379 milhões. Obras que foram concretizadas em diversas ruas do bairro Jardim dos Estados, que são vias de acesso ao Balneário Pôr do Sol, um importante ponto de lazer da população.

Saneamento

Visando a saúde da população e a valorização da cidade, por meio da Sanesul, os investimentos chegam a R$ 1,2 milhão entre projetos concluídos, em execução e programados pelo Governo do Estado.

Sonora é mais um município da rota do saneamento, um programa de entrega de obras da Sanesul e Governo do Estado, que prevê a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todo o Estado.

Com o objetivo de disponibilizar serviços de qualidade e mais ágeis, a Sanesul disponibilizou um novo escritório de atendimento em Sonora.

Para melhorar o ambiente escolar e a qualidade do ensino das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, Sonora também recebeu investimentos para educação na ordem de R$ 1,2 milhão. Os recursos foram aplicados em garantia de merenda, uniformes, transporte e kits escolares. Em reformas e melhorias foram investidos R$ 384,9 mil.

Habitação e Segurança

Por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), o Governo do Estado investiu R$ 295,6 mil no município, entregando 32 lotes urbanizados e também entregou 17 títulos de regularização fundiária.

E através da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), desde 2015 o Governo do Estado investiu R$ 525,2 mil na segurança pública de Sonora. Para o programa MS Mais Seguro, foram destinados R$ 336,4 mil, sendo entregues um carro e três motos para a Polícia Militar e um carro para a Polícia Civil, além de munição, materiais e equipamentos.