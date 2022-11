A equipe da Sala do Empreendedor de Sonora recebeu o selo Prata, sendo o segundo melhor atendimento ao público de Mato Grosso do Sul. O reconhecimento veio em um evento do Sebrae/MS, realizado nesta semana em Campo Grande. Outros 16 municípios foram contemplados com as homenagens.

Selo Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação para reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e parceiros da rede parceira de atendimento aos empreendedores locais.

Por meio de uma metodologia de avaliação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, são geradas pontuações com o objetivo de atribuir categorias de qualidade aos parceiros participantes.

Os critérios refletem as necessidades mapeadas nas mais variadas jornadas dos clientes atendidos pelas Salas do Empreendedor em diversos momentos do ciclo de relacionamento: prospecção, atendimento e pós-atendimento, tanto nas interações presenciais quanto remotas.

Para o prefeito Enelto Ramos da Silva, o apoio dado à estrutura de atendimento aos moradores, reflete diretamente no desenvolvimento do município. “Nesse ambiente, os empreendedores recebem toda orientação e incentivo que precisam, sendo preparados para os desafios do mercado, da construção de um negócio, de uma empresa”, disse o prefeito.

Segundo Tuany Rodrigues, gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, a sala do empreendedor em Sonora existe há praticamente 9 anos e foi a primeira vez que aconteceu esse reconhecimento. “Conseguir o troféu prata foi imensamente gratificante, pois mesmo com as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, como estrutura física e conexão, foi possível obter êxito. A Leda e o Dr. Helder estão desde o início da sala do empreendedor em Sonora e com toda a certeza esse prêmio é devido aos esforços e comprometimento deles. O sucesso neste concurso se deve ao tanto de pessoas que foram ajudadas na cidade através da sala do empreendedor”, destaca Tuany.

A Sala do Empreendedor Sonora fica na Prefeitura Municipal, na Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, 750, e o atendimento é das 7h às 13h. Para mais informações, entre em contato pelo (67) 99926-3602.