SONORA: Servidoras municipais são selecionadas para o 2° Desafio Estadual das Merendeiras

Treze servidoras municipais de Sonora foram selecionadas para participarem o 2º Desafio Estadual das Merendeiras, realizado pelo Sebrae/MS. A iniciativa é promovida por meio do programa Cidade Empreendedora e visa valorizar o trabalho de quem prepara a refeição dos estudantes, além de estimular o uso de alimentos da agricultura familiar nas receitas.

O desafio terá duas etapas: municipal e estadual. A primeira fase tem início em julho e segue até outubro, os profissionais inscritos em cada cidade irão concorrer entre si. Primeiro, eles participam de um workshop preparatório ministrado por um chef de cozinha com o objetivo demonstrar o potencial da utilização de alimentos da agricultura familiar nas preparações das refeições dos estudantes e , após a capacitação, cada participante terá que apresentar uma receita. As cinco melhores serão selecionadas e deverão ser preparadas para um comitê julgador que irá elencar as três que se destacarem classificando-as em 1º, 2º e 3º lugar.

Segundo a nutricionista Deise Schush, responsável pela Cantina Municipal de Sonora, essa é uma forma de valorizar o lindo trabalho e dedicação que as merendeiras têm com a boa alimentação dos estudantes da rede de educação pública. “Esse é um lindo projeto que visa a valorização das nossas merendeiras em conjunto com o incentivo aos nossos agricultores familiares. As merendeiras realizam esse trabalho com muito carinho, para que chegue às nossas crianças uma refeição digna, pois sabemos que essa pode ser a única refeição no dia de muitos alunos”, destaca.

Deise também está muito confiante com o resultado que as treze merendeiras podem conquistar nesse 2° Desafio. “Acredito muito no trabalho da minha equipe, e nesse desafio das Merendeiras terão novamente a oportunidade de mostrarem seus talentos e conhecimentos profissionais. Boa sorte a todas as participantes”, concluiu.

Segundo o coordenador de Compras Públicas do Sebrae/MS, Marcus Rodrigo de Faria, as receitas deverão ser produzidas de acordo com as regras previstas pela competição. Não será permitido o uso de alimentos ultraprocessados, além disso, os participantes terão que utilizar a carne bovina, carne suína, peixe ou de frango como proteína principal e incluir, no mínimo, três itens da agricultura familiar previstos no edital.

“Aderimos a esses critérios, pois queremos incentivar os municípios a adquirirem os itens dos produtores locais, uma exigência prevista pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de estimular a criação de cardápios mais saudáveis a partir de hortaliças, leguminosas e frutas. No ano passado, o desafio foi um sucesso com resultados positivos nesse contexto, tanto que temos 19 municípios que participam da disputa pela segunda vez e oito novas cidades”, destacou Marcus.

A fase municipal será realizada em cada município participante: Amambai, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos.

Os profissionais que conquistarem o primeiro lugar em cada município irão disputar a fase estadual, quando concorrerão entre si. Dessa vez, eles terão que preparar as receitas e apresentá-las a uma banca avaliadora que irá escolher as três melhores. A disputa será realizada em Campo Grande, de forma presencial com a participação de todos os profissionais, e premiará as merendeiras que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugar. A competição final ocorrerá ainda neste ano, em data a ser definida pela organização.