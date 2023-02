Com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade e de ampliar a segurança da população, a Prefeitura de Sonora, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança, Polícia Militar e Câmara de Vereadores, implantou na cidade um sistema de videomonitoramento que tem contribuindo para a redução dos índices de criminalidade e violência.

Em atividade desde maio de 2022, a ação faz parte do Projeto Sonora Segura, nomenclatura sugerida pelo Executivo Municipal, mas que ainda deve ser votada em sessão na Câmara.

O projeto de videomonitoramento em vias públicas municipais de Sonora está em pleno funcionamento e deve ser ampliado ainda nos próximos dias. É o que informou o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, subtenente Jonatan Pereira Dominoni. “Solicitamos a captação de recursos para implantação de mais 24 câmeras de monitoramento em tempo real para oferecermos ainda mais segurança aos cidadãos”, destacou.

Atualmente, Sonora conta com 15 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, sendo 13 fixas e 3 speed com captação de imagens e áudio.

O monitoramento é feito 24h e o armazenamento dos arquivos no banco de dados do sistema dura até 30 dias.

Além de mais câmeras, o Conselho Comunitário de Segurança também pede a efetivação de mais agentes de segurança para fiscalização dos monitores, garantindo o atendimento da ocorrência em tempo real. “Quando não há uma pessoa no posto, a equipe verifica as imagens do banco de dados. O investimento na qualificação de cada policial e na integração deste com a sociedade, e a disponibilização de recursos materiais, financeiros e tecnológicos para o serviço desses profissionais é o que fará a diferença na área de segurança pública”, reforçou o subtenente Dominoni.

O Sistema já está contribuindo com o serviço de inteligência policial, no abastecimento de banco de dados, bem como na redução do índice de criminalidade. “Essas câmeras de monitoramento ajudam muito na segurança da cidade, pois além de inibir crimes, ajudam na detecção, possibilitando que crimes que eventualmente ocorram possam ser descobertos”, disse o prefeito.

Enelto também considerou a questão do crescimento de Sonora e reforçou que a segurança e o desenvolvimento econômico devem ter consonância.“Nossa cidade está em pleno desenvolvimento, assim como os municípios mais próximos, sendo um grande atrativo de empresas e pessoas. Temos sido referência em diversos segmentos. Com o aumento de pessoas e com o progresso, é dever do Executivo Municipal investir na prevenção e resolução dos crimes e na segurança de todos”, finalizou.

Ampliação

Na busca de melhorar e contribuir cada vez mais com a segurança da população sonorense, o Conselho Comunitário de Segurança busca a ampliação do sistema de videomonitoramento para o seguinte quadro: 24 (vinte e quatro) câmeras, sendo 5 speed e 19 fixas bem como monitoramento em tempo real.