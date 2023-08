Soraya muda de ideia e cogita candidatura em Dourados

A senadora Soraya Thronicke (União) pode aparecer nas urnas na eleição do próximo ano. Após dizer que não seria candidata, ela já cogita concorrer no segundo maior município do Estado.

No começo do mês passado, ao ser indagada sobre possível candidatura em Dourados, ela disse que o Podemos não tinha candidato e que se tivesse, não seria ela.

Hoje, a senadora pensa diferente e já avalia disputa em Dourados. “Mudei de ideia. Vamos ver o que o destino nos reserva”, declarou.

Soraya está na segunda metade do mandato como senadora e não tem nada a perder se for candidata no próximo ano. Se não vencer, ela continua senadora, assim como na eleição do ano passado, quando disputou a presidência.

A senadora sul-mato-grossense ganhou projeção nacional no ano passado, ao concorrer à presidência. A popularização fez muitas pessoas especularem a possibilidade de ela se candidatar em outro estado, o que ela descarta. Caso não concorra no próximo ano, pretende disputar a reeleição em Mato Grosso do Sul.

Foto: Rede social

