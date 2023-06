Soraya poupa governo Lula e vê “digitais” de Bolsonaro nos atos de vandalismo do 8 de janeiro 

A senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke, cobrou em entrevista ao UOL, mais rigidez da CPMI – (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga o que aconteceu no dia 8 janeiro, para chegar logo nos “peixes grandes”.

Eleita na onda bolsonarista em 2018, Soraya acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e poupou o presidente Lula da Silva, PT. Parlamentares da oposição acusam o governo petista de ter facilitado a entrada dos manifestantes, o que não foi questionado pela senadora na entrevista. Para Soraya há digitais de Bolsonaro na tentativa de golpe.

“Os peixes grandes estão dentro do Exército e da cúpula do antigo governo. As digitais de Jair Bolsonaro neste golpe de estado são indubitáveis. Nós perdemos muito tempo; ainda está vindo peixe pequeno”, disse.

“Precisamos caminhar e buscar a verdade real. O peixe grande está com suas digitais em todos os lugares e se chama Jair Messias Bolsonaro”, completou Soraya.