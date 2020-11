Será realizada no dia 14 de novembro, às 9h, a cerimônia de sorteio das Seções Eleitorais que serão submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso e à auditoria mediante verificação de autenticidade e integridade dos sistemas. O sorteio acontecerá no Plenário do TRE-MS.

Os trabalhos da Comissão poderão ser acompanhados por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, representante dos Partidos Políticos e demais interessados. Após a cerimônia, os partidos serão convidados a auxiliarem no preenchimento das cédulas que serão usadas no domingo.

Em havendo segundo tuno, o sorteio acontece também no dia 28 de novembro.

A auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso é realizada no mesmo dia e horário da votação oficial – dia 15 de novembro, das 7h às 17h. O acontecimento é filmado e será transmitido pelo canal do TRE-MS YouTube.

Entenda o que é a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas

Trata-se de uma sistemática simples de auditoria das urnas eletrônicas para comprovar o funcionamento correto dos seus programas. O procedimento é regido pelas normas da Resolução TSE 23.603/2019, e é realizado no fim de semana das eleições por todos os Tribunais Regionais Eleitorais, por meio de amostragem e serve para comprovar a segurança do processo eleitoral eletrônico no país.

Cada urna eletrônica auditada é filmada durante todo o período, por uma câmera fixa, exclusiva, voltada sempre para a tela da urna. Todo o processo de auditoria das urnas é gravado pela Justiça Eleitoral. Assim, a votação poderá ser revista caso haja necessidade.