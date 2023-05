SPFC: Galoppo passa por cirurgia; time viaja para Fortaleza com desfalque

O time do São Paulo encerrou na manhã desta quarta (10) a preparação para o jogo contra o Fortaleza desta quinta-feira, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após aquecimento, a atividade contou com um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido, com um apronto tático e com um ensaio de bolas paradas, comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Durante o treino, o goleiro Jandrei sofreu um trauma na mão esquerda e precisou deixar a atividade mais cedo. O atleta, então não viajou com o elenco para o duelo com o Fortaleza e passará por reavaliação e tratamento na capital paulista.

Nova cirurgia no Galoppo

Pela manhã, o meio-campista Galoppo foi submetido a uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho esquerdo.

O procedimento, de acordo com o clube, foi bem sucedido e o atleta deve receber alta nesta quinta-feira para dar sequência ao processo de recuperação no clube.

Não houve atualizações quanto aos demais atletas que se recuperam de lesões.

Provável escalação do SPFC para enfrentar o Fortaleza

Rafael

Rafinha

Arboleda

Beraldo

Caio Paulista

Gabriel Neves

Pablo Maia

Rodrigo Nestor

Alisson

Calleri

Marcos Paulo