Sport vence o Retrô e conquista 43º título do Campeonato Pernambucano

Pela 43ª vez na história, Pernambuco está pintado de vermelho e preto. Maior vencedor do Estadual, o Sport ampliou o número de conquistas no Campeonato Pernambucano e segue soberano dentro do estado. Com a vantagem do empate para levantar o título, o Leão fez melhor: venceu o Retrô mais uma vez, na tarde deste sábado (22), na Ilha do Retiro, e ratificou o quinto troféu invicto na sua história na competição local.

Os gols da vitória do Sport por 2 a 0 foram marcados por Vagner Love e Gabriel Santos, um em cada tempo do jogo.

No primeiro, aos 20 minutos da etapa inicial, o Leão aproveitou uma falha de Alencar na saída de jogo. Fabinho roubou a bola e passou para a finalização de Jorginho. No rebote, Vagner Love, com faro de gol, deixou quatro para trás com um toque na bola e finalizou para abrir o placar.

No segundo tempo, aos 38, Vagner Love voltou a estar atento ao dar um belo passe em profundidade para Gabriel Santos entrar na área e fuzilar para dar números finais ao jogo. Seria então o famoso “gol do título”, apesar de o Leão ter entrado em campo com a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida da final por 2 a 1.

GABRIEL SANTOS PRA AMPLIAR NA FINAL! #EmBuscaDo43º pic.twitter.com/tl3u8ZnEmE — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2023

Vagner Love, o cara do título

Aos 38 anos, Vagner Love foi um dos principais — para muitos, o principal — jogadores do Sport no Campeonato Pernambucano. O experiente atacante voltou a ser decisivo neste sábado com mais um gol na decisão.

Ele, que já tinha marcado o gol da vitória no jogo de ida da final, foi decisivo de novo ao marcar na Ilha do Retiro. Ele termina o Estadual como vice-artilheiro, com cinco gols. Os artilheiros foram Luciano Juba (Sport) e Emerson Galego (Petrolina), com seis.

FAZ O 🫶. TEM GOL DO HÔMI NA FINAL! #EmBuscaDo43º pic.twitter.com/gtTKG2cFji — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2023

Lesões no início do jogo

O primeiro tempo foi marcado por duas lesões nos primeiros minutos de jogo. Logo aos 4 minutos, Ratinho sofreu uma lesão na coxa e foi substituído pelo Rômulo, ex-Vasco e Flamengo. Pelo lado rubro-negro, aos 12, foi a vez de perder Labandeira, lesionado após dividida com um atleta do Retrô. Entrou Edinho.

Expulsões e queixas à arbitragem

O Retrô ficou, mais uma vez, na bronca com a arbitragem. Aos 54 minutos, Radsley fez falta em Ronaldo Henrique. O lance foi revisado peol VAR e o meio-campista recebeu o cartão vermelho.

Após reclamar com veemência da decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, o técnico Dico Woolley também recebeu o cartão vermelho e deixou o campo aplaudindo a arbitragem. Vale lembrar que, no jogo de ida, a equipe do Retrô também fez queixas contra a arbitragem.

No segundo tempo, foi a vez do lateral-direito Ewerthon, do Leão, ser expulso. Após discussão com Edson, o rubro-negro deu um tapa no adversário na frente do árbitro, que mostrou o vermelho direto.

Premiação pelo título?

Embora seja algo comum, o campeão do Estadual em Pernambuco não recebe qualquer valor pela conquista do título desde 2014. A Federação Pernambucana de Futebol estipulou R$ 1 milhão em premiação, mas, por opção unânime dos clubes pernambucanos, o valor é dividido igualmente entre os participantes.

4️⃣3️⃣ vezes SPORT CLUB DO RECIFE pic.twitter.com/xSQUL3RF8L — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2023

Títulos invictos do Sport no Pernambucano

O Sport não conquistava títulos desde o Estadual de 2019. E não era campeão invicto desde 2009. De acordo com levantamento da Central da Ilha, o Sport já havia conquistado títulos invictos por quatro vezes. Antes, a taça veio sem derrotas em 1917, 1941, 1998 e 2009. O Leão também é o clube com mais títulos invictos em Pernambuco.

A campanha do título do Sport

Sport 5 x 0 Íbis (1ª rodada)

Maguary 1 x 1 Sport (2ª rodada)

Sport 2 x 0 Petrolina (3ª rodada)

Salgueiro 1 x 2 Sport (4ª rodada)

Sport 6 x 1 Belo Jardim (5ª rodada)

Sport 1 x 0 Retrô (6ª rodada)

Porto 0 x 0 Sport (7ª rodada)

Sport 4 x 1 Afogados (8ª rodada)

Náutico 2 x 2 Sport (9ª rodada)

Caruaru City 0 x 3 Sport (10ª rodada)

Sport 2 x 0 Santa Cruz (11ª rodada)

Central 0 x 1 Sport (13ª rodada)

Sport 2 x 0 Petrolina (Semifinal)

Retrô 1 x 2 Sport (1º jogo da fInal)

Sport 1 x 0 Retrô (2º jogo da final)