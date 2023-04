Spray nasal trata disfunção erétil em cinco minutos

Cientistas da Austráia desenvolveram um tratamento alternativo para a disfunção erétil, a chamada impotência sexual, condição que ataca homens de muitas idades, sobretudo os com mais de 50 anos. Normamente tratada com comprimidos como o Viagra e outras medicações que possuem como princípio ativo o sildenafila, ou vardenafila, que são ingeridos e dependem de um tempo de metabolização para funcionarem, o spray nasal que promete melhorar o problema já com cinco minutos após a primeira aplicação.

O spray nasal já está em testes e possui como princípio ativo a vardenafila. Batizado de Spontan, ele está sendo desenvolvido pela farmacêutica australiana LTR Pharma e passará em julho por uma nova fase de teste, agora para validar a eficácia e a segurança do produto em homens saudáveis. Se os resultados forem positivos, a LTR Pharma disse que irá atrás da licença para disponibilizar o Spontan no mercado australiano e americano em até dois anos.

Para os pesquisadores, o medicamento deve ser uma alternativa interessante aos tratamentos tradicionais. Na análise preliminar, a farmacêutica australiana destacou que o Spontan age entre cinco e 15 minutos. Já os comprimidos disponibilizados no mercado necessitam de cerca de 30 minutos, já que precisam primeiro ser absorvidos pelo sistema digestivos entrar no sangue. A solução nasal contorna parte desse processo.