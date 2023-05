SRCG confirma Caio Coppolla como palestrante no Interagro 2023

O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, realizará a terceira edição do Interagro entre os dias 22 e 24 de junho e confirmou o nome do comentarista político Caio Coppolla como um dos palestrantes do evento.

“Desenhamos uma programação que contempla o debate de temas atuais e perspectivas para o agronegócio, de forma a trazer o produtor rural para o centro das discussões. Caio Coppolla foi um dos nomes convidados pelo Sindicato, para que traga sua contribuição e reflexões políticas, relacionando os desdobramentos do atual governo junto ao agronegócio”, explica do presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Os demais palestrantes, segundo o presidente do Sindicato, trarão informações

pontuais sobre temas que afetam a produção. “Vamos avaliar projeções para o próximo plano safra, o manejo ideal para menor emissões de gases, empreendedorismo em empresas familiares, as vantagens do associativismo e cooperativismo, bioinsumos, além do papel da política no desenvolvimento da agropecuária de Mato Grosso do Sul”, completa Coelho.

No Interagro 2023 será lançado o 2º Prêmio de Agrojornalismo SRCG, que, nesta edição, homenageará José Maria Hugo Rodrigues, comunicador referência em Mato Grosso do Sul.

O Sindicato Rural também lançou o 1º Prêmio Agro Estudantil, que homenageará o ex-senador Pedro Chaves, e premiará as pesquisas de nível técnico, graduação e pós-graduação, que tenham por característica a aplicação prática que possa facilitar a vida do produtor rural.

Inscrições abertas