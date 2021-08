Uma vaquinha virtual que começou no site Kickstarter em julho deste ano, batizada de santéPatch criou um adesivo que é capaz de monitorar os níveis de vitaminas e sais minerais no organismo de maneira prática e indolor. O adesivo, criado por uma startup inglesa, é capaz de identificar carências nutricionais a cada 15 minutos através de um aplicativo, mostrando para o usuário o que está faltando no seu organismo para que ele melhore sua dieta, focando em suas necessidades para ter uma vida mais saudável.

A leitura dos nutrientes é feita por meio de um processo bioquímico conhecido como iontoforese reversa, analisa os fluidos da pele em tempo real através de um pulso elétrico imperceptível aplicado dos dois lados do adesivo. O pulso gerado cria uma reação de fluxo eletro-osmótico entre o suor do usuário e um sensor. Os dados coletados são transmitidos a um aplicativo instalado em smartphones e smatwatches, fornecendo uma análise detalhada de como o organismo do adesivo está de acordo com os níveis mensurados.

“É extremamente importante estar saber com estão os seus níveis de vitaminas e minerais, o que ajuda a melhorar saúde, bem-estar geral e imunidade. A tecnologia usada no santéPatch oferece aos médicos e consumidores uma solução de diagnóstico completa, com resultados em tempo real e sem a necessidade de testes invasivos e caros”, afirma o inventor dos biossensores, Duncan Purvis.

E não é só isso. Além de medir os níveis de vitaminas e minerais do organismo, o aplicativo permite a criação de planos de nutricionais com base nas carências nutritivas de cada usuário para que ele tenha uma dieta personalizada. O adesivo é capaz de se adaptar a qualquer tipo de pele, podendo ser usado por todas as faixas etárias. Tudo isso fornecido por uma Inteligência Artificial que dispensa um médico ou especialista para decifrar os dados que aparecem na tela do celular.

A vaquinha virtual do santéPatch foi lançada com o objetivo de arrecadar 60 mil libras (cerca de R$ 430 mil reaissem considerar os impostos), até o dia 20 de agosto de 2021. A entrega do produto deve começar em fevereiro de 2022 e a estimativa é que o santéPatch custe, no Reino Unido, cerca de R$ 180 reais na sua versão simples, que não contém a assinatura do app e vem com um adesivo por mês. Os planos mais caros custam em torno de 300 libras, (cerca de R$ 2 mil reais) e dá direito à 12 adesivos por ano e uma assinatura gratuita para o uso do aplicativo durante o mesmo período.