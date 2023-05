Steph Curry bate recorde na vitória do Golden State Warriors sobre o Kings

Houve muitos jogos em que a grandeza do basquete de Steph Curry foi evidente e domingo, dia 30/04, foi mais um. Curry marcou 50 pontos, o recorde de sua carreira, na vitória do Golden State por 120 a 100 no jogo 7 contra o Sacramento Kings, garantindo uma vitória por 4 a 3 na melhor de sete séries de playoffs da NBA para o Warriors.

Ele estabeleceu o recorde de mais pontos em um jogo 7 na história da NBA, superando os 48 pontos marcados por seu ex-companheiro de equipe, Kevin Durant, pelo Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks em 2021.

Curry também se tornou o primeiro jogador na história do Warriors com 40 ou mais pontos em um jogo nº7, de acordo com a ESPN. Sua explosão de pontos, que resultou de 20 de 38 arremessos, incluindo 7-18 na faixa de três pontos, mais uma vez demonstrou a lendária pontaria de Curry.

O companheiro de equipe de longa data de Curry, Klay Thompson, que testemunhou muitas das exibições magistrais de Curry, disse aos repórteres: “Há uma razão para ele ser duas vezes MVP, um MVP das Finais, porque ele nos leva ao topo em momentos como este.” Ele acrescentou: “Quando ele está na zona assim, você tenta apenas colocá-lo em seus lugares, pegar a bola e sair do caminho. Este é um jogo 7 que sempre lembrarei como o jogo de Steph Curry”. O Warriors perdia para o Kings por dois pontos no intervalo, com Thompson e Jordan Poole lutando para marcar. Curry marcou 20 pontos, mas sua explosão no segundo tempo ajudou a levar o Golden State à vitória.

O Warriors superou o Sacramento por 22 pontos no segundo tempo – incluindo um grande terceiro quarto – que, de acordo com a ESPN, empatou com o quinto maior diferencial de pontos no segundo tempo de um jogo 7 na história dos playoffs da NBA, mas foi o desempenho geral de Curry, por meio de sua combinação de finalização, variedade de finalizações e dinamismo que emocionou os fãs e surpreendeu os que estavam em quadra com ele.

Em um ambiente hostil e enfrentando uma possível eliminação nos playoffs, ele ajudou os Warriors a garantir uma vitória famosa e avançar para as semifinais da Conferência Oeste, onde enfrentarão o Los Angeles Lakers. A série de sucesso com LeBron James ‘Lakers começa na terça-feira. “Estamos desafiando as probabilidades por ainda jogar em um nível tão alto”, disse Curry.

“Eu sei que todo mundo quer ver você fracassar. Essa é a natureza de onde estamos agora. Adoramos quando ainda provamos que muitas pessoas estão erradas. Faz parte da nossa vibe agora”, completou.