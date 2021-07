O Supremo Tribunal Federal abriu uma conta oficial no TikTok, a rede social mais popular do momento entre os adolescentes. A novidade foi anunciada pelo próprio STF em sua conta oficial no Twitter. O objetivo é convidar o público a conhecer melhor a história e o trabalho do órgão de cúpula do poder judiciário e combater desinformação e fake news relacionadas ao órgão.

Ainda com poucas postagens, em um dos vídeos postados é possível conhecer o prédio dando um passeio na área externa do Supremo com a legenda: “O Supremo chegou ao TikTok. Conheça a nossa rotina e curiosidades da justiça brasileira”. A presença do órgão dá mais credibilidade a algumas postagens pois agora podem ser rebatidas ou confirmadas pelo próprio órgão.

Na postagem mais recente, o STF desconstrói uma fake news sobre a pandemia que afirmava que o órgão teria impedido o Governo Federal de tomar medidas de combate à pandemia. A decisão do STF de criar uma conta no TikTok promete ser uma forma eficaz de combater a desinformação direto na fonte: as redes sociais. O Supremo já possuía perfis em outras redes sociais, como o twitter, agora presente no TikTok, eles devem abrir espaço ao diálogo com jovens e adolescentes.